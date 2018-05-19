Бузова попросилась на «Евровидение»

Певица и телеведущая Ольга Бузова предложила свою кандидатуру на участие в следующем "Евровидении". Она выразила уверенность, что сможет пробиться в финал конкурса, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности... Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", - сказала она.

"Евровидение-2019" примет Израиль, чья представительница Нетта победила в состязании этого года. Юлия Самойлова, представлявшая Россию, не смогла выйти из полуфинала.

Бузова прославилась как ведущая телепроекта "Дом-2". Свой первый музыкальный альбом "Под звуки поцелуев" она записала в 2017 году. Кроме того, она выпустила 13 синглов.

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