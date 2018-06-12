20 странностей Джонни Деппа

9 июня американскому актеру, музыканту, сценаристу и продюсеру Джонни Деппу исполнилось 54 года. Актер стал наиболее известен благодаря плодотворному сотрудничеству с режиссером Тимом Бертоном, чьи работы можно назвать необычными и немного странными.

"Если у тебя нет странностей - ты странный", - сказал как-то Джонни Депп. В реальной жизни актер постоянно доказывает, что он именно таков. Странный как никто другой. Кстати, сверстники называли его в детстве Джонни Дип (от dippy - "тронутый"). Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о 20 странностях известного актера.

1. Джонни Депп страдает коулрофобией, то есть панически боится клоунов. Увидев клоуна, он может начать задыхаться от ужаса.

2. У Деппа сильная аллергия на шоколад. Во время съемок фильмов "Шоколад" и "Чарли и шоколадная фабрика" пришлось использовать муляжи сладостей.

3. В 16 лет Джонни исключили из школы, потому что он снял штаны и показал учителю, которого почему-то не очень любил, пятую точку.

4. Депп коллекционирует накладные бороды.

5. Джонни умеет дрессировать ящериц. Бог знает, зачем ему это нужно и как он открыл в себе эту способность, но Депп безумно этим гордится.

6. Депп однажды остановил вооруженного ножом грабителя. Вы думаете, что завязалась драка и Джонни его обезоружил? Нет. Он просто его уговорил.

7. В юности актер сам наносил себе травмы ножом, чтобы справиться со стрессом. С возрастом это прошло.

8. Актер стал веганом, когда перестал влезать в костюм Джека Воробья.

9. Деппа дважды арестовывали: один раз - за то, что он разнес свой номер в нью-йоркской гостинице, второй раз - за то, что ударил в лицо французскому папарацци.

10. Как-то Джонни Депп признался, что считает Джека-потрошителя необъяснимо привлекательным.

11. Джонни начал курить, когда ему было двенадцать, а потерял девственность, когда ему исполнилось тринадцать.

12. Он славится тем, что всегда оставляет огромные чаевые и никогда не отказывается дать автограф.

13. Депп очень боится танцевать. Если это нужно делать в каком-то фильме, то на съемочной площадке постоянно присутствует хореограф.

14. До того как стать актером, Депп продавал шариковые ручки по телефону.

15. Кинофильмам Джонни предпочитает мультики.

16. Как-то он пообещал убить и съесть любого, кто обидит его друзей или членов семьи.

17. Джонни Депп не умеет рассказывать анекдоты. Совсем не умеет.

18. Актер владеет винодельней во Франции и несколькими барами в США.

19. Депп хотел, чтобы у Джека Воробья было несколько серебряных зубов. Продюсеры идею не оценили. Тогда Депп сходил к стоматологу, удалил пару передних зубов и заменил их протезами.

20. Джонни уверен в существовании призраков и очень их боится.

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