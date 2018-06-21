Один из лучших стилистов Москвы отдыхает в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Звездный стилист Вадим Галаганов приехал на родину в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фотографиями и видеороликами, снятыми в столице Азербайджана, Галаганов поделился на своей странице в Instagram.

Судя по распространенным фотоснимкам, стилист, прославившийся своей работой со всемирно известными звездами, много гуляет по городу и наслаждается азербайджанской национальной кухней.

Говоря о кулинарных изысках, Галаганов, прокомментировал одну из фотографий в шуточной форме: "Отказать себе не могу, даже если время 23:40".

Вадим Галаганов явлется одним из лучших стилистов Москвы. Сотрудничал с ведущими модными изданиями, такими как VOGUE, GQ, TATLER, GLAMOR, L'OFFICIEL, HELLO, и другими. Долгое время был редактором журнала GQ Russia. Стилист также работает со всемирно известными певицами, звездами кино и моделями, среди них - Памела Андерсон, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Ганди, Джерард Батлер, Эдриен Броуди, Анджелина Джоли, Ирина Шейк.

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