Сергей Безруков впервые показал дочь Машу - ФОТО

25 июня 2018 20:12

Сергей Безруков поделился первым фото, на котором можно увидеть лицо дочки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, уже через несколько дней дочери Анны Матисон и Сергея Безрукова исполнится два года. За это время звездные родители не показывали лица Маши в соцсетях. Но несколько часов назад в Instagram актера появился снимок, на котором он запечатлен с рисующей дочкой.

В комментариях к посту фолловеры пишут, как сильно повзрослела дочь звездной пары, а также отмечают, что Маша - копия мамы Анны Матисон. 

Напомним, в мае Безруков сообщил, что они с женой ждут пополнения в семье. Для актера этот ребенок будет четвертым. У Сергея подрастают двое внебрачных детей от петербургской актрисы Кристины Смирновой, которые родились во время брака Безрукова с первой женой Ириной. 

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