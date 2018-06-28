16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен

Сын актера Джонни Деппа и актрисы и певицы Ванессы Паради Джек серьезно болен. Об этом сообщает французское издание Public, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О болезни 16-летнего подростка стало известно после того, как его мать пропустила премьеру фильма "Нож в сердце" во Франции, где она играет главную роль.

По словам режиссера картины Яна Гонсалеса, родители Джека получили "очень плохие новости", связанные с сыном. "К несчастью, Ванесса Паради не смогла сегодня присоединиться к нам. Ей пришлось пропустить премьеру из-за серьезных проблем со здоровьем ее сына", - объяснил кинематографист.

Чем именно болен ребенок, не уточняется.

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