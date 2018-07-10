На Джонни Деппа подали в суд за избиение

Член съемочной группы фильма "Город лжи", премьера которого запланирована на сентябрь, подал иск в суд на известного актера и музыканта Джонни Деппа за избиение на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в иске менеджер по подбору локаций Грег Брукс заявляет, что сначала Депп выкрикивал оскорбления в его адрес, потом дважды ударил по ребрам. После этого актер предложил мужчине сто тысяч долларов, чтобы он ударил в ответ. "Я дам тебе сто тысяч долларов, если ты ударишь меня по лицу прямо сейчас!" - такие слова Деппа приводятся в иске.

По словам Брукса, в момент инцидента от Деппа пахло алкоголем и он казался пьяным. Пострадавший заявляет, что его уволили со съемок, когда он отказался пообещать, что не подаст иск в суд.

Издание отмечает, что фильм "Город лжи", на съемочной площадке которого произошел инцидент, посвящен убийству знаменитого рэпера Notorious B.I.G, настоящее имя которого Кристофер Уоллес. В картине Депп играет детектива, который в течение нескольких лет расследует так и не раскрытое убийство 1997 года. В России выход фильма в широкий прокат запланирован на 6 сентября 2018 года.

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