На Джонни Деппа подали в суд за избиение
Член съемочной группы фильма "Город лжи", премьера которого запланирована на сентябрь, подал иск в суд на известного актера и музыканта Джонни Деппа за избиение на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным издания, в иске менеджер по подбору локаций Грег Брукс заявляет, что сначала Депп выкрикивал оскорбления в его адрес, потом дважды ударил по ребрам. После этого актер предложил мужчине сто тысяч долларов, чтобы он ударил в ответ. "Я дам тебе сто тысяч долларов, если ты ударишь меня по лицу прямо сейчас!" - такие слова Деппа приводятся в иске.
По словам Брукса, в момент инцидента от Деппа пахло алкоголем и он казался пьяным. Пострадавший заявляет, что его уволили со съемок, когда он отказался пообещать, что не подаст иск в суд.
Издание отмечает, что фильм "Город лжи", на съемочной площадке которого произошел инцидент, посвящен убийству знаменитого рэпера Notorious B.I.G, настоящее имя которого Кристофер Уоллес. В картине Депп играет детектива, который в течение нескольких лет расследует так и не раскрытое убийство 1997 года. В России выход фильма в широкий прокат запланирован на 6 сентября 2018 года.
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