Критики назвали лучшую роль Джонни Деппа

27 августа 2018 17:15

Кажется, актерская карьера Джонни Деппа начала налаживаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, наконец-то критики оценили работу актера и назвали его лучшую роль. Это роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Фантастические твари и где они обитают".

После роли Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря" Джонни Деппу не очень везло. Роли оказывались не самыми яркими, а репутацию серьезно подмочил скандальный развод с актрисой Эмбер Херд и финансовые трудности. В СМИ обсуждалось неспособность голливудского актера платить по счетам.

Но удача наконец улыбнулась Джонни Деппу, роль в фильме "Фантастические твари и где они обитают" оказалась успешной. Сейчас к выходу готовится картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", где вместе с Деппом сыграет Джуд Лоу. 

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