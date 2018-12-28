Джонни Депп в образе Джека Воробья приехал в онкоцентр в Париже

Американский актер Джонни Депп в образе Джека Воробья посетил пациентов онкоцентра института Кюри в Париже, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что Депп решил выразить свою поддержку пациентам центра и поздравить их с праздниками.

В центре поблагодарили актера за визит и подарки.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп не вернется на съемочную площадку "Пиратов Карибского моря".

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