Джонни Депп предоставил доказательства своей невиновности - ПОДРОБНОСТИ
Американский актер Джонни Депп предоставил суду доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Об этом сообщает портал TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Артист приложил документы к иску против британского таблоида The Sun. Газета опубликовала материал о ссоре супругов, произошедшей 21 мая 2016 года, в ходе которой Депп швырнул в жену телефон, а затем избил ее. Тогда же в СМИ появились снимки Херд с синяками на лице.
Актер сослался на высказывания очевидцев, которые в день предполагаемого конфликта находились в доме пары. Один из свидетелей заявил, что не видел никаких травм у Херд, а побои на теле девушки появились лишь шесть дней спустя. Кроме того, Депп предоставил показания полицейских, приехавших 21 мая на вызов в апартаменты супругов. По их словам, актриса сказала, что между ней и ее мужем ничего не произошло, а сама она при этом выглядела абсолютно здоровой.
Адвокат артиста Адам Уолдман также рассказал, что получил записи с камер наблюдения, на которых запечатлена Херд через четыре дня после предполагаемого конфликта. Как отметил юрист, на видео не видно никаких синяков и травм.
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