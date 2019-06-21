Похоже, что один из самых завидных холостяков Голливуда может оказаться занят.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на западные СМИ, сердце 54-летнего Киану Ривза, возможно, принадлежит матери шести детей, 44-летней Анджелине Джоли.

Анджелина уже три года живет по соседству с мамой актера Патрицией. По словам инсайдера, когда Джоли и Патриция стали соседями, актриса поняла, что это ее шанс сблизиться с Киану.

"Киану очень близок со своей мамой Патрицией: он постоянно приезжает к ней, чтобы навестить. Именно так он встретил Анджелину. Они увидели, что имеют много общего, между ними сразу же возникло притяжение", - поделился источник.

Инсайдер также рассказал, что Ривз уже познакомился с детьми Джоли и даже неплохо с ними подружился. Что касается его матери, она разделяет выбор своего сына. Патриция надеется, что в свои 54 года Киану наконец остепенится.

Напомним, что история любви Киану Ривза довольно трагична: он долгое время встречался с актрисой Дженнифер Сайм, которая погибла в 2001 году в автокатастрофе. С тех пор Киану никогда не был женат и ни разу не состоял в серьезных отношениях.

Н. Гасымова

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