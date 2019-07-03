Анджелина Джоли несколько дней назад упала в обморок и попала в больницу. Однако врачи не смогли оказать ей должную помощь, поскольку знаменитость сбежала из клиники через несколько часов. И вот теперь она опять оказалась в медицинском центре в Беверли-Хиллз.

Как сообщает Day.Az, поклонники опасаются, что здоровье Анджелины Джоли оставляет желать лучшего. Актриса буквально тает на глазах - она выглядит истощенной.

Отметим, что папарацци подловили звезду на входе в одну из клиник Лос-Анджелеса. После этого поползли слухи, мол, без серьезных причин многодетная мать не покинула бы съемочную площадку фильма "Те, кто хотят видеть меня мертвой".

Добавим, что неделю назад, когда она ездила в Колумбию, там Джоли напугала публику болезненной худобой и потеряла сознание.

По словам менеджеров, проблемы со здоровьем у Энджи начались после развода с Брэдом Питтом. Они также заявили, что актриса категорически отказалась сообщить, что именно ее беспокоит.

Н. Гасымова

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