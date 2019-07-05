Киновселенная Marvel  насчитывает десятки фильмов. Впрочем, не все картины марвеловской вселенной могут похвастаться такими достижениями.

Как сообщает Day.Az, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes.

Таким образом, все 23 фильма киновселенной Marvel были распределены в порядке возрастания. Примечательно, что худший кинокомикс заработал 66% на агрегаторе оценок, а лучший - 97%.

Day.Az представляет рейтинг фильмов Marvel от худшего к лучшему:

  • "Тор 2" - 66%
  • "Невероятный Халк" - 67%
  • "Железный человек 2" - 73%
  • "Мстители: Эра Альтрона" - 75%
  • "Тор" - 77%
  • "Первый мститель: Капитан Америка" - 80%
  • "Железный человек 3" - 80%
  • "Человек-муравей" - 82%
  • "Капитан Марвел" - 82%
  • "Стражи Галактики 2" - 83%
  • "Мстители: Война бесконечности" - 84%
  • "Человек-муравей и Оса" - 88%
  • "Первый мститель: Другая война" - 89%
  • "Доктор Стрэндж" - 89%
  • "Стражи Галактики" - 91%
  • "Первый мститель: Противостояние" - 91%
  • "Человек-паук: Возвращение домой" - 92%
  • "Мстители" - 92%
  • "Тор: Рагнарек" - 92%
  • "Человек-паук: Вдали от дома" - 92 %
  • "Железный человек" - 93%
  • "Мстители: Финал" - 96%
  • "Черная пантера" - 97 %

Н. Гасымова

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