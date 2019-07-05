https://news.day.az/showbiz/1135199.html Названы лучший и худший фильмы киновселенной Marvel
Названы лучший и худший фильмы киновселенной Marvel
Киновселенная Marvel насчитывает десятки фильмов. Впрочем, не все картины марвеловской вселенной могут похвастаться такими достижениями.
Как сообщает Day.Az, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes.
Таким образом, все 23 фильма киновселенной Marvel были распределены в порядке возрастания. Примечательно, что худший кинокомикс заработал 66% на агрегаторе оценок, а лучший - 97%.
Day.Az представляет рейтинг фильмов Marvel от худшего к лучшему:
- "Тор 2" - 66%
- "Невероятный Халк" - 67%
- "Железный человек 2" - 73%
- "Мстители: Эра Альтрона" - 75%
- "Тор" - 77%
- "Первый мститель: Капитан Америка" - 80%
- "Железный человек 3" - 80%
- "Человек-муравей" - 82%
- "Капитан Марвел" - 82%
- "Стражи Галактики 2" - 83%
- "Мстители: Война бесконечности" - 84%
- "Человек-муравей и Оса" - 88%
- "Первый мститель: Другая война" - 89%
- "Доктор Стрэндж" - 89%
- "Стражи Галактики" - 91%
- "Первый мститель: Противостояние" - 91%
- "Человек-паук: Возвращение домой" - 92%
- "Мстители" - 92%
- "Тор: Рагнарек" - 92%
- "Человек-паук: Вдали от дома" - 92 %
- "Железный человек" - 93%
- "Мстители: Финал" - 96%
- "Черная пантера" - 97 %
Н. Гасымова
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