Киновселенная Marvel насчитывает десятки фильмов. Впрочем, не все картины марвеловской вселенной могут похвастаться такими достижениями.

Как сообщает Day.Az, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes.

Таким образом, все 23 фильма киновселенной Marvel были распределены в порядке возрастания. Примечательно, что худший кинокомикс заработал 66% на агрегаторе оценок, а лучший - 97%.

Day.Az представляет рейтинг фильмов Marvel от худшего к лучшему:

"Тор 2" - 66%

"Невероятный Халк" - 67%

"Железный человек 2" - 73%

"Мстители: Эра Альтрона" - 75%

"Тор" - 77%

"Первый мститель: Капитан Америка" - 80%

"Железный человек 3" - 80%

"Человек-муравей" - 82%

"Капитан Марвел" - 82%

"Стражи Галактики 2" - 83%

"Мстители: Война бесконечности" - 84%

"Человек-муравей и Оса" - 88%

"Первый мститель: Другая война" - 89%

"Доктор Стрэндж" - 89%

"Стражи Галактики" - 91%

"Первый мститель: Противостояние" - 91%

"Человек-паук: Возвращение домой" - 92%

"Мстители" - 92%

"Тор: Рагнарек" - 92%

"Человек-паук: Вдали от дома" - 92 %

"Железный человек" - 93%

"Мстители: Финал" - 96%

"Черная пантера" - 97 %

Н. Гасымова

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