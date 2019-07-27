Вчера в Баку прошел второй день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Как сообщает Day.Az, самая успешная молодая артистка России Ольга Бузова стала одной из почетных гостей фестиваля.

Блистающая на красных дорожках фестиваля, Бузова решила не упускать момент и поплавать в бассейне. И несмотря на то, что Ольга Бузова вернулась домой под утро (как и большинство артистов), после бессонной ночи открытия фестиваля, она уже через несколько часов каталась с горки в "звездном" отеле неподалеку от концертной площадки, смело позировала фотографам и выглядела достаточно свежо.

Н. Гасымова

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