Голливудский актер Киану Ривз появился на съемочной площадке фильма "Билл и Тед" с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом. Снимки артиста опубликованы в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поклонники с восторгом отреагировали на необычный облик Ривза. "Я поддерживаю новый стиль викинга-серфингиста", - написала @hatariodyr.

"Честно, кто из нас не проходил через эту фазу "пушистого могавка, гигантской бороды и полутопика"?", - спросил @captaingauthier.

Некоторые пользователи отметили, что прическа и борода Ривза - ненастоящие. На более ранних фотографиях со съемочной площадки фильма видно, что артист сбрил бороду.

Первый фильм серии "Билл и Тед" с Киану Ривзом в роли Теда вышел в 1989 году. В 1991-м в прокат выпустили вторую часть. Выход третьей запланирован на 2020 год.

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