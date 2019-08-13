Ольга Бузова разозлила пользователей Сети, назвав себя блокадницей
Пользователи соцсетей раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за то, что она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Бузова опубликовала в инстаграме видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться.
"Ну если вкусно мне! Я блокадница", - заявила она.
Подписчики Бузовой не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться подобными словами.
"Не смей упоминать даже это святое слово", - написала la.li847.
"Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет", - возмутилась akinina6911.
"К Оле отношусь с долей симпатии... Но слово блокадница - это было совсем ни к чему", - отметила chausova_59.
"Надо же такое сморозить", - отреагировала DolgopolovA.
"Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь. <...> Люди столько пережили, неуважительно такое говорить и шутить на эту тему", - подчеркнула yulia_sisv.
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