Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь для того, чтобы просматривать публикации в ее аккаунте, желающим необходимо отправлять запрос на подписку.

16 августа зампредседателя партии "Народ против коррупции" Виталий Бородин заявил Пятому каналу, что обратился с просьбой к генпрокурору России Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта Бузовой. Бородин выразил мнение, что это "будет большим уроком" для певицы.

Бузова 13 августа подверглась критике в комментариях в своем Instagram за то, что назвала себя блокадницей в видео, где она вылизывает тарелку с едой. Позднее певица извинилась за шутку в эфире ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1". Она уточнила, что смеялась в этом ролике лишь над собой, и пожелала каждому негативному комментатору так же тщательно заботиться о своих близких, как это делает она. Мать вступилась за артистку, отметив, что бабушка Бузовой - блокадница, поэтому Ольга в курсе этого периода в истории города.

В прошлом году Бузова уже закрывала свою страницу в соцсети. Около полудня 23 января пользователи соцсети, не являющиеся подписчиками звезды, обнаружили, что не могут просмотреть ее посты - на странице стояла заглушка "Это закрытый аккаунт".

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