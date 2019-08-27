Студия Marvel на Comic-Con в Сан-Диего в прошлом месяце сделала просто нереальные анонсы своих новых проектов. Однако тогда ничего не было сказано о продолжении нашумевшего успешного блокбастера "Черная пантера".

А на днях, на D23 Expo студия Marvel приготовила большой сюрприз для фанатов, сообщив дату выхода фильма. "Черная пантера 2" выйдет на широкие экраны 6 мая 2022 года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Фильм "Черная пантера" является одним из самых кассовых фильмов во вселенной Marvel. Сборы картины составили более 700 миллионов долларов на территории США, а общий заработок перевалил за 1,3 миллиард долларов.

Напомним, исполнительница роли королевы Рамонды Анджела Бассетт рассказала изданию Entertainment Tonight, что Майкл Б. Джордан вернется к своей роли в сиквеле кинокомикса. Актриса отметила, что в съемках сиквела примет участие весь актерский состав предыдущего фильма, включая Майкла Б. Джордана.

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