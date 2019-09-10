Актриса и секс-символ Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно расплакалась из-за сына, решила раскрыть подробности своих личных методов воспитания шестерых детей, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, после развода с актером Брэдом Питтом паре пришлось разделить опеку.

В интервью для Hello Magazine Анджелина Джоли затронула наболевшую тему - поступление старшего сына Мэддокса в университет Южной Кореи. До сих пор голливудская актриса не может смириться с тем, что ее ребенок так далеко уехал из дома. Однако именно эта ситуация изменила жизнь звезды, которая поняла, что ей нравится воспитывать детей-подростков.



Анджелина Джоли и Мэддокс



"Когда твои дети маленькие, ты чувствуешь себя настоящей мамой. Когда они тинейджеры, вместе с ними чувствуешь себя подростком. Ты видишь, как они ходят в панк-клубы, и удивляешься, почему ты не можешь делать. Сейчас я как раз нахожусь в той самой прекрасной стадии, когда заново открываю себя", - откровенно призналась Джоли.



Анджелина Джоли с детьми



Со своими детьми, которых актриса не делит на родных и приемных, Джоли разделяет хобби. Например, с 11-летним Ноксом знаменитость посещает тир, а с другими детьми часто ходит в спортзал или на шопинг. Также звезда поделилась семейными традициями. Оказывается, что из года в год дети готовят для актрисы сюрприз, в частности дарят много цветов.

"В День матери дети готовят для меня завтрак и собирают цветы. Они относятся ко мне как к настоящей леди. Я понимаю, что гораздо сильнее, чем себе иногда думаю. Однако по своей сути все равно мягкая и ранимая. Поэтому я просто хочу, чтобы мои дети позволяли мне быть нежной", - отметила голливудская актриса - секс-символ.

Также Анджелина дала своим поклонникам совет: детей стоит воспитывать добрыми, любящими и терпеливыми. По ее мнению, именно это поможет ребенку адаптироваться в современном мире.

Напомним, что Анджелина Джоли начала делать шаги к примирению с Брэдом Питтом спустя несколько недель после того, как актер выдвинул ей ультиматум по поводу их развода.

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