Актрису Анджелину Джоли и актера Ричарда Мэддена эвакуировали со съемочной площадки фильма "Вечные" на Канарских островах после обнаружения неразорвавшейся бомбы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бомба, предполагают эксперты, осталась на одном из испанских островов со времен Второй Мировой войны. "Это ужасно. Бомба пролежала здесь десятилетия нетронутой, но что бы случилось, если бы ее потревожили? Здесь снимались самые большие голливудские звезды, и никто не подозревал", - рассказал инсайдер изданию The Sun.

Известно, что бомба успешно обезврежена.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın