Отношения Джонни Деппа и его русской возлюбленной, 24-летней танцовщицы Полины Глен, длились больше года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, о романе общественность узнала в апреле этого года: Полина познакомилась с актером на одной из вечеринок, а спустя некоторое время переехала в его дом в Голливуде. Близкие друзья пары утверждали, что Джонни влюблен настолько, что готов сделать предложение.

Однако инсайдер рассказал изданию Daily Mail, что пара решила расстаться. Инициатором расставания стала Полина - она не выдержала постоянных судебных разбирательств Джонни Деппа с его бывшей возлюбленной Эмбер Херд. Эмбер обвиняет актера в домашнем насилии и требует компенсации. Для Полины такие отношения стали чересчур сложными: она вернулась в Россию и сейчас считает, что вся история была безумной, а внимание общественности к этому роману - пугающим.