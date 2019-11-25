33-летняя Ольга Бузова не афиширует свою личную жизнь. Певица удивила поклонников заявлением, что она мечтает о детях.

Исполнительница поделилась трогательным видео, снятым после концерта. Две маленькие девочки ждали Ольгу в холле, чтобы лично пообщаться с ней.

Артистка нежно обняла маленьких поклонниц, а они показали ей, какие приготовили подарки. Одна из девочек вместе с мамой сама испекла печенье.

Бузова предложила забрать девочек с собой, на что они ответили согласием. "Я хочу двух принцесс", - радостно сообщила звезда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, она заявила, что любит детей.

"Детская любовь самая светлая и искренняя. Спасибо. Как же я хочу своих пуговок", - написала Ольга в Instagram. Поклонники порадовались за свою любимицу, которая созрела для материнства.

"Я уверена, вы будете хорошей мамой", "Боже, ты прямо светишься с детками", "Мило, очень мило", "Как мило", "Олечка, забирай двух принцесс", - написали фолловеры.