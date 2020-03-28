Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии

Жена заразившегося коронавирусом Льва Лещенко Ирина рассказала о его состоянии.

Она отправила соответствующее СМС-сообщение композитору Игорю Крутому, текст приводит "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", - написала супруга народного артиста РСФСР.

Лещенко вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. Позднее врачи подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР.