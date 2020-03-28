https://news.day.az/showbiz/1216864.html Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Жена заразившегося коронавирусом Лещенко рассказала о его состоянии
Жена заразившегося коронавирусом Льва Лещенко Ирина рассказала о его состоянии.
Она отправила соответствующее СМС-сообщение композитору Игорю Крутому, текст приводит "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе", - написала супруга народного артиста РСФСР.
Лещенко вместе с супругой Ириной госпитализировали в больницу в Коммунарке 24 марта. Позднее врачи подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР.
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