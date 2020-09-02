https://news.day.az/showbiz/1267284.html Названа причина смерти Бориса Клюева
Названа причина смерти Бориса Клюева
Народный артист России Борис Клюев умер от онкологического заболевания.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом "Московскому комсомольцу" сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.
Диагноз актера стал известен еще в 2018 году. Однако Клюев продолжал работу, несмотря на заболевание.
Клюев скончался на 77-м году жизни. Он известен ролями в картинах, таких как "Д'Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "ТАСС уполномочен заявить...", а также в сериалах "Воронины", "Улицы разбитых фонарей".
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