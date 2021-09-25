Marvel намерена через суд добиваться полных прав на персонажей «Мстителей»

Компания Marvel Entertainment (принадлежит Disney) рассчитывает через суд добиться полного правообладания персонажами франшизы "Мстители". Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компания подала несколько исков в суды Калифорнии и Нью-Йорка против брата актера Стэна Ли и бывшего сотрудника Marvel Ларри Либера, а также родных создателей комиксов о Железном человеке, Человеке-пауке, Черной вдове и других. Marvel указал в иске, что эти персонажи появились во время работы по договору найма, поэтому создатели и их наследники не могут предъявлять на них авторские права.

Если Marvel проиграет иски, то Disney может потерпеть значительные убытки.

По данным The Hollywood Reporter, несколько наследников создателей комиксов уже ранее подавали прошения о возобновлении авторских прав на персонажей Marvel. Так, в августе родные писателя и художника Стива Дитко подали такое прошение в целях возобновления авторских прав на Человека-паука. Если суд вынесет решение в пользу наследников Дитко, то Disney будет вынужден отказаться от прав на персонажа в июне 2023 года.