Актер Майк Майерс готов озвучивать Шрека каждый год

Озвучивший мультипликационного персонажа Шрека Майк Майерс в интервью изданию GQ признался, что с радостью бы еще не раз подарил этому герою свой голос, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Майерса, в истории Шрека он находит параллели с собственной биографией - сказка об огре, ненавидевшем себя, но в итоге принявшем себя, показалась ему значительной. "Я люблю играть Шрека. Если бы мне пришлось делать по "Шреку" в год, я был бы счастлив", - сказал Майерс.

Первый мультфильм о живущем на болоте чудовище вышел в 2001 году, у него было три полнометражных продолжения. В 2016 и 2018 годах сообщалось о том, что "Шрек" может получить продолжение или перезагрузку.