Первый муж Лопес о ее браке с Беном Аффлеком

Бывший муж Дженнифер Лопес считает, что брак певицы с Беном Аффлеком продлится недолго. Об этом пишет DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летний Оджани Ноа утверждает, что его бывшая жена "любит быть влюбленной", но теряет интерес после того, как страсть в ее браке угасает. Он познакомился с Лопес в 1996 году, когда работал официантом в ресторане в Майами, и, по его словам, это была любовь с первого взгляда.

"Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но я не уверен, что это надолго. Джен нравится быть влюбленной, но она была помолвлена шесть раз. Бен - муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она сказала мне, что я - любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу брачную ночь, она сказала, что мы будем вместе всегда", - рассказал Ноа.

Брак Дженнифер Лопес и Оджани Ноа продлился всего год, но бывшие супруги поддерживали теплые отношения в течение десяти лет. По словам Ноа, после брака с Джей Ло он долгие годы не мог найти себя.

"Долгие годы я чувствовал себя разбитым. Я думаю, что если бы вокруг нее не было всех этих людей, то мы могли бы быть вместе", - добавил он.