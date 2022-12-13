В Японии скончался "король песен для аниме"

В Японии в возрасте 74 лет умер японский певец Ичиро Мизуки, известный как "король аниме-песен". Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az.

Артист скончался на прошлой неделе от онкологического заболевания в одной из больниц Токио. Точная дата кончины не указывается.

Мизуки (настоящее имя Тошио Хаякава) прославился, в том числе, исполнением главной песни для сериала о роботах Mazinger Z 1972 года и космической оперы Лейдзи Мацумото Space Pirate Captain Harlock. Всего музыкант исполнил 1,2 тыс. песен, также проводил мероприятия на тему аниме-песен в Гонконге и Сингапуре.

В последний раз певец появлялся на публике в ноябре. Мизуки выступил перед зрителями в инвалидной коляске.