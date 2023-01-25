Кейт Бланшетт номинировали на "Оскар"

Актриса Кейт Бланшетт выдвинута на премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в кинокартине "Тар".

Как передает Day.Az, об этом заявляется на портале премии.

Помимо Бланшетт, на престижную награду претендуют Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райзборо ("Ради Лесли"), Мишель Уильямс ("Фабельманы") и Мишель Йео ("Все везде и сразу").

Среди мужчин в категории "Лучший актер" премия может достаться Остину Батлеру ("Элвис"), Брендану Фрейзеру ("Кит"), Полу Мескалу ("Солнце мое") или Биллу Найи ("Жить").

На звание "Лучший фильм" в этом году претендуют картины "На Западном фронте без перемен", "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Элвис", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали", "Говорят женщины".

Фильм "Тар", за который Бланшетт может получить награду, повествует о первой женщине, ставшей дирижером в крупном немецком оркестре. Но карьере героини мешают жизненные обстоятельства - безупречная репутация оказывается под угрозой после смерти одного из подчиненных.