Шэрон Стоун показала, как выглядит ее 23-летний приемный сын

Актриса Шэрон Стоун показала в соцсетях редкое фото приемного сына, за которого боролась в суде. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, звезда публично поздравила Роана Джозефа с днем рождения.

"23! Выглядишь хорошо", - написала артистка.

Шэрон Стоун в 2000 году вместе с журналистом Филом Бронштейном усыновила мальчика. А в 2003 году супруг актрисы подал заявление на развод, и суд в итоге присудил опеку над ребенком отцу. По словам знаменитости, это произошло в том числе из-за одного кадра в "Основном инстинкте". Она рассказывала в подкасте Table for Two, как роль в фильме изменила ее жизнь. Шэрон Стоун признавалась, что для нее это стало настоящей трагедией, которая спровоцировала ментальные и физические проблемы со здоровьем.

У артистки также есть приемные сыновья Лэрд и Куинн, и знаменитость живет в доме с тремя детьми, в том числе с Роаном. По словам Шэрон Стоун, мальчики придали смысл ее существованию, и ради них звезда готова на все.