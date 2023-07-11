Выпущен трейлер исторической драмы о Наполеоне

Вышел первый трейлер исторического фильма "Наполеон".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, видео доступно на YouTube-канале стримингового сервиса Apple TV+.

Режиссером картины выступил Ридли Скотт, сценарий написал Дэвид Скарпа. Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм расскажет о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.

Съемки киноленты стартовали в январе 2022 года. Мировая премьера картины запланирована на 22 ноября. После показа в кинотеатрах фильм выйдет на Apple TV+.