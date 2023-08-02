Хоакин Феникс рассказал об особом опыте работы с Ридли Скоттом

Американский актер Хоакин Феникс объяснил решение сыграть главную роль в историческом фильме режиссера Ридли Скотта "Наполеон".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, его цитирует Empire.

По словам актера, его решение обусловлено ностальгией по картине "Гладиатор". "У меня был такой невероятный опыт работы с Ридли над "Гладиатором", я был так молод. Это был мой первый крупный проект. Я действительно жаждал снова испытать тот волнительный опыт или что-то подобное", - сказал Феникс.

Ранее мы демонстрировали трейлер исторической драмы о Наполеоне.