Рэпера 50 Cent прозвали «25 Cent» из-за резкого похудения - ФОТО
Рэпер 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джеймс Джексон III) опубликовал фотографии после похудения. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
На снимках рэпер позировал в бархатном жакете, который надел поверх белоснежной футболки с минималистичным принтом, белых зауженных джинсах и классических кроссовках Nike Air Force 1. Образ дополнила золотая цепь, часы и массивное кольцо с бриллиантами. В момент съемки он был на светском арт-мероприятии.
"В 2024-м году я собираюсь встряхнуться. Время работать. Давайте сделаем это!" - написал рэпер.
Однако поклонники не оценили резкого похудения 50 Cent и заподозрили в злоупотреблении Оземпиком.
"Однозначно принимает "Оземпик", а мне нравилось, когда он был мишкой", "И тебе спасибо за "Оземпик"", "Зачем вы начали такое резкое похудение?", "Вы заболели?", "Теперь 25 Cent", - написали в комментариях пользователи соцсетей.
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