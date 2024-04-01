Известный 27-летний американский актер погиб в автокатастрофе

Американский актер Чэнс Пердомо, известный зрителю по роли в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины" погиб в автокатастрофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, знаменитость разбился на мотоцикле в прошлую субботу, 30 марта. Артисту было 27 лет.

Смерть Пердомо подтвердил его менеджер, передает Variety:

"С тяжелым сердцем мы делимся новостью о безвременной кончине Чэнса Пердомо в результате аварии на мотоцикле. Власти сообщили, что никто из посторонних людей не пострадал. Его страсть к искусству и ненасытный аппетит к жизни ощущали все, кто его знал, и его тепло сохранится в тех, кого он любил больше всего. Мы просим уважать желание семьи сохранить конфиденциальность, поскольку они скорбят о потере любимого сына и брата", - говорится в сообщении представителя актера.

Чэнс Пердомо был известен своими ролями Эмброуза Спеллмана в сериале Netflix "Леденящие душу приключения Сабрины" и Андре Андерсона в спин-офи сериала "Пацаны" "Поколение V".

Пердомо родился в Лос-Анджелесе, но в раннем детстве переехал в Саутгемптон, Англия. Там он посещал местную муниципальную школу, а затем поступил в колледж в Винчестере. Вскоре Чэнс перебрался в Лондон, чтобы развивать свою актерскую карьеру. Он участвовал в нескольких телевизионных шоу и короткометражных фильмах, прежде чем получить постоянную роль в сериале "Леденящие душу приключения Сабрины".

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