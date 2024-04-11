Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум пиарят полет на Луну в трейлере черной комедии

На YouTube вышел первый трейлер черной комедии Sony Pictures и Apple Originals "Покажи мне Луну" с Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сюжет разворачивается в 1960-х, когда США и СССР находились в фазе активной гонки за первую высадку на Луне. НАСА готовит астронавтов к высадке на спутник Земли и нанимает пиар-специалистов, чтобы те сгладили острые углы в случае неудачи. Эксперты, которых сыграли Татум и Йоханссон, предлагают снять сцену высадки в павильоне на всякий случай.

Режиссером ленты выступил Грег Берланти, лента выйдет в прокат в июле 2024 года.

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