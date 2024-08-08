Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в аварии с участием их сына

Актриса Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа, актера Брэда Питта, в том, что их сын попал в аварию. Об этом сообщает таблоид In Touch Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Анджелина считает, что Брэд совершенно недооценивает все те трудности, через которые ей приходится проходить как матери-одиночке. Он виноват в том, что она вообще оказалась в такой ситуации, потому что он разрушил семью, которая у них была, своей беспечностью", - рассказал инсайдер издания.

Источник добавил, что Анджелина Джоли считает бывшего мужа "полным бездельником". По ее мнению, вместо того, чтобы заниматься воспитанием своих детей, актер тратит миллионы, "пытаясь уничтожить ее в суде".

Также инсайдер отметил, что после аварии знаменитость задумалась о том, чтобы переехать в Нью-Йорк вместе с детьми. Однако перед этим Джоли нужно урегулировать дела с Питтом.

29 июля сын Джоли и Питта попал в аварию в Лос-Анджелесе. Пакс врезался на своем электровелосипеде в автомобиль. Отмечается, что парень передвигался без шлема. На место происшествия приехали сотрудники полиции и врачи.

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