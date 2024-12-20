https://news.day.az/showbiz/1716535.html Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей Актер Том Холланд решил впервые провести Рождество с Зендаей и ее семьей. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Я думаю, что мы хотели бы начать не проводить Рождество отдельно каждый год, а объединить семьи. Так мы обязательно поступим в следующий раз.
Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей
Актер Том Холланд решил впервые провести Рождество с Зендаей и ее семьей. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Я думаю, что мы хотели бы начать не проводить Рождество отдельно каждый год, а объединить семьи. Так мы обязательно поступим в следующий раз. Мы оба актеры и совсем не умеем что-либо организовывать. Так что этого пока не произошло, но мысли есть", - рассказал актер.
Он также добавил, что для каникул уже выбрано тайное место, в котором они скроются от поклонников и папарацци.
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