Том Холланд раскрыл планы на отношения с Зендаей

Актер Том Холланд решил впервые провести Рождество с Зендаей и ее семьей. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что мы хотели бы начать не проводить Рождество отдельно каждый год, а объединить семьи. Так мы обязательно поступим в следующий раз. Мы оба актеры и совсем не умеем что-либо организовывать. Так что этого пока не произошло, но мысли есть", - рассказал актер.

Он также добавил, что для каникул уже выбрано тайное место, в котором они скроются от поклонников и папарацци.