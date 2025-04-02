Финчер снимет картину с Брэдом Питтом по мотивам фильма Тарантино

Режиссер Дэвид Финчер воссоединится с актером Брэдом Питтом ради съемок фильма по мотивам "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Картина о каскадере Клиффе Буте, придуманном Тарантино для собственного фильма, все-таки будет снята: проектом занимается стриминг-сервис Netflix. По информации источника, сам Квентин не собирается экранизировать свой сценарий, но дал согласие на то, чтобы исполнитель роли Питт лично показал его Финчеру.

Сообщается, что начало съемочного процесса намечено уже на конец лета 2025 года. Также инсайдеры считают, что небольшую роль в грядущей ленте может получить Леонардо Ди Каприо, игравший в "Однажды в Голливуде" партнера Клиффа - актера Рика Далтона.