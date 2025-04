Озвучена причина смерти актёра Джина Хэкмена

Судмедэкспертиза установила, что смерть американского актера, двукратного обладателя премии "Оскар" Джина Хэкмена наступила из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, которые тот испытывал на протяжении длительного времени.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия.

Как указано в материалах, актер страдал от застойной сердечной недостаточности и тяжелых хронических гипертензивных изменений почек, возникающих из-за повышенного артериального давления. Кроме того, в результате вскрытия были обнаружены признаки, соответствующие болезни Альцгеймера.

Его жена пианистка Бетси Аракава умерла от так называемого хантавирусного легочного синдрома. Хантавирусы - это семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях у заразившихся могут развиваться поражение легких, сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка.

Хэкмен и его жена были найдены мертвыми 26 февраля в своем доме в американском штате Нью-Мексико. Полиция сообщала об отсутствии признаков насильственной смерти. Хэкмену было 95 лет, а его жене - 63 года.

Актерская карьера Хэкмена началась в 1960-х годах. Он стал завоевывать популярность после роли в картине "Бонни и Клайд" (Bonnie and Clyde, 1967), которая принесла ему признание критиков и первую номинацию на "Оскар". Работа Хэкмена в драме "Я никогда не пел отцу" (I Never Sang for My Father, 1970) также стала успешной, и он был снова номинирован на "Оскар". Статус кинозвезды актер получил в 1971 году, когда на экраны вышел боевик "Французский связной" (The French Connection), в котором он сыграл главную роль. За участие в этой ленте Хэкмен был удостоен "Оскара", "Золотого глобуса" и британской премии БАФТА в номинации "Лучшая мужская роль". Также знаковыми картинами в творчестве актера стали фильмы "Непрощенный" (Unforgiven, 1992) и "Враг государства" (Enemy of the State, 1998).