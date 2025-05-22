Наряд Кэти Холмс не оценили

Пользователи сети оценили наряд американской актрисы театра и кино Кэти Холмс, в котором она пришла на вечеринку бренда Tod's в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

46-летняя знаменитость выбрала для мероприятия коричневое платье с открытыми плечами, которое состояло из трикотажного верха и кожаной юбки. Кроме того, она надела лакированные туфли с круглыми носами и взяла с собой белую сумку. При этом визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небрежную прическу.

Читатели портала удивились внешнему виду звезды "Бэтмена: Начало" и описали его следующими фразами: "Стиль - не самая сильная ее сторона", "Платье-мешок и отвратительные туфли. О чем она думала?", "Она всегда плохо одевалась. Я не думаю, что у нее вообще был стилист", "Она забыла расчесать волосы?", "Она выглядит старше с этим макияжем глаз".