Стало известно об отмене игры о супергерое Marvel Черная пантера

Издатель Electronic Arts принял решение прекратить разработку экшен-адвенчуры с открытым миром по мотивам комиксов Marvel о супергерое Черная пантера, а также закрыть созданную специально для этого проекта студию Cliffhanger Games.

Как передает Day.Az, об этом стало известно из внутреннего письма президента EA Entertainment Лоры Мили, о чем сообщило издание IGN. Позже, как пишет DTF, компания официально подтвердила информацию.

Cliffhanger Games была основана в 2023 году под руководством Кевина Стивенса, ранее работавшего над Middle-earth: Shadow of Mordor. Команда анонсировала одиночную игру о Черной пантере в июле 2023 года, однако с тех пор никаких новостей о проекте не поступало.

Причиной такого шага в компании назвали необходимость сосредоточиться на ключевых задачах, способных обеспечить рост.

Помимо этого, издатель проводит уже третий раунд сокращений персонала за последние месяцы. Точное число затронутых сотрудников не раскрывается, однако, по данным IGN, оно меньше, чем 300 человек, пострадавших от апрельских увольнений.

Руководство компании назвало решение об отмене проекта и сокращениях "нелегким" и пообещало оказать всю возможную поддержку уволенным, включая помощь в поиске новых должностей внутри других команд EA.

В рамках реструктуризации Electronic Arts планирует сфокусироваться на нескольких ключевых франшизах, таких как Battlefield, The Sims, Skate и Apex Legends. Компания продолжит инвестировать в игру про Железного Человека от Motive и третью часть Star Wars: Jedi. Мобильное направление также будет сохранено, несмотря на недавние сокращения. Разработка следующей части Mass Effect, как сообщается, продолжается по плану.