Отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера»

"Родители должны бояться. Это может быть очень сложной задачей и для родителя, и для ребенка, с которой можно справиться или нет", - размышляет он.

По словам мужчины, ему помогло то, что фильмы он не смотрит, в семье им не придают много значения, и поэтому дочь не теряла связи с реальностью.