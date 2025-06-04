https://news.day.az/showbiz/1757738.html Отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера» Отец звезды серии фильмов "Гарри Поттер" Эммы Уотсон Крис сделал предупреждение детям-актерам, которые будут играть главные роли в телевизионной адаптации волшебной франшизы Дж. К. Роулинг, и их родителям. Его цитирует Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Родители должны бояться.
Отец Эммы Уотсон сделал предупреждение актерам нового «Гарри Поттера»
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре