Том Фелтон снова сыграет Драко Малфоя

Британский актер Том Фелтон снова сыграет роль Драко Малфоя.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Today.

По словам Фелтона, он вернется к роли антагониста из фантастической книжной серии "Гарри Поттер" в бродвейской постановке "Гарри Поттер и проклятое дитя".

"Ущипните меня, я все время думаю, что сплю. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, и теперь снова вхожу в его шкуру, на этот раз как отец, в новой истории", - делится 37-летний Фелтон.

Он первый член оригинального актерского состава фильма, который присоединится к бродвейскому шоу. Действие постановки происходит через 19 лет после окончания оригинального сериала, по сюжету соответствующей пьесы Драко, Гарри, Рон и Гермиона отправляют своих детей в Хогвартс.

"Поттер" был огромной частью моего детства, и теперь я могу как бы вернуться назад, одновременно двигаясь вперед", - продолжает артист, не ожидавший снова сыграть Малфоя.

Фелтон называет вызов волнующим, потому что пока он только выбирает, каким показать своего повзрослевшего персонажа.

Актер будет играть одну из главных ролей в шоу с 11 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года в "Lyric Theatre "в Нью-Йорке.

"Гарри Поттер и проклятое дитя" был поставлен в 2016 году, это самая кассовая немузыкальная пьеса в истории Бродвея. Это четвертая по продолжительности бродвейская пьеса за всю историю, и в настоящее время ее постановки идут в Лондоне, Нью-Йорке, Гамбурге и Токио.