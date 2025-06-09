Драко Малфой высказался о скандале вокруг Джоан Роулинг

37-летний актер на полях церемонии вручения премии "Тони" ответил на вопрос о том, влияют ли споры вокруг критикующей ЛГБТ-сообщество ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Роулинг на его работу.

"Нет, не могу сказать, что влияют. Я не настолько вникаю в это", - признался он.

По словам Фелтона, роль в фильмах по произведениям Роулинг о Поттере дала ему возможность путешествовать по миру.

"И я не видел ничего, что объединяло бы мир больше, чем Поттер, и все благодаря ей. Так что я невероятно благодарен", - добавил он.