https://news.day.az/showbiz/1759119.html Драко Малфой высказался о скандале вокруг Джоан Роулинг Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере", высказался о скандале вокруг писательницы Джоан Роулинг. Его цитирует Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Драко Малфой высказался о скандале вокруг Джоан Роулинг
37-летний актер на полях церемонии вручения премии "Тони" ответил на вопрос о том, влияют ли споры вокруг критикующей ЛГБТ-сообщество ("Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) Роулинг на его работу.
"Нет, не могу сказать, что влияют. Я не настолько вникаю в это", - признался он.
По словам Фелтона, роль в фильмах по произведениям Роулинг о Поттере дала ему возможность путешествовать по миру.
"И я не видел ничего, что объединяло бы мир больше, чем Поттер, и все благодаря ей. Так что я невероятно благодарен", - добавил он.
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