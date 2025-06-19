https://news.day.az/showbiz/1761670.html Раскрыт секрет тренировок Киану Ривза для съемок в «Джоне Уике» Фитнес-тренер Патрик Мерфи раскрыл секрет тренировок голливудского актера Киану Ривза для съемок в фильме "Джон Уик". Его слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Мерфи рассказал, что артист занимается силовыми и функциональными тренировками.
Раскрыт секрет тренировок Киану Ривза для съемок в «Джоне Уике»
Фитнес-тренер Патрик Мерфи раскрыл секрет тренировок голливудского актера Киану Ривза для съемок в фильме "Джон Уик". Его слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Мерфи рассказал, что артист занимается силовыми и функциональными тренировками. Он выполняет различные упражнения с петлевым эспандером, сгибания ног на гимнастическом мяче, болгарские сплит-приседания, берпи, а также жимы гантелей от пола.
Кроме того, Ривз практикует джиу-джитсу и карате. Такие тренировки длятся около 60 минут. Для восстановления он принимает ледяные ванны и делает массаж.
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