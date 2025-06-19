Раскрыт секрет тренировок Киану Ривза для съемок в «Джоне Уике»

Фитнес-тренер Патрик Мерфи раскрыл секрет тренировок голливудского актера Киану Ривза для съемок в фильме "Джон Уик". Его слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мерфи рассказал, что артист занимается силовыми и функциональными тренировками. Он выполняет различные упражнения с петлевым эспандером, сгибания ног на гимнастическом мяче, болгарские сплит-приседания, берпи, а также жимы гантелей от пола.

Кроме того, Ривз практикует джиу-джитсу и карате. Такие тренировки длятся около 60 минут. Для восстановления он принимает ледяные ванны и делает массаж.