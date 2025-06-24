Джоан Роулинг оценила сценарий нового «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг, известная как автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, поделилась впечатлениями от сценария будущего сериала. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, она успела ознакомиться с сюжетом двух серий грядущего проекта, и у нее остались только положительные эмоции.

"Прочитала сценарий первых двух серий предстоящего сериала. Они действительно очень, очень хороши", ― призналась Роулинг.

Сама писательница выступает в качестве исполнительного продюсера новой экранизации своих книг. Над сериалом работает студия HBO, а премьера намечена на 2027 год.