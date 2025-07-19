https://news.day.az/showbiz/1768674.html Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта съехала от матери к подруге Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло съехала от матери к подруге. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. 19-летняя Шайло Джоли на лето переехала к своей подруге Кеони Роуз. "Энджи никак не может успокоиться по этому поводу - ей нравится, когда все ее птенцы в одном гнезде", - сообщил инсайдер.
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта съехала от матери к подруге
Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло съехала от матери к подруге. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
19-летняя Шайло Джоли на лето переехала к своей подруге Кеони Роуз.
"Энджи никак не может успокоиться по этому поводу - ей нравится, когда все ее птенцы в одном гнезде", - сообщил инсайдер.
Он также отметил, что личная безопасность дочери не вызывает опасений у актрисы, поскольку ко всем ее детям приставлена охрана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре