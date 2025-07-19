Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта съехала от матери к подруге

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло съехала от матери к подруге. Об этом сообщает Dailу Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19-летняя Шайло Джоли на лето переехала к своей подруге Кеони Роуз.

"Энджи никак не может успокоиться по этому поводу - ей нравится, когда все ее птенцы в одном гнезде", - сообщил инсайдер.

Он также отметил, что личная безопасность дочери не вызывает опасений у актрисы, поскольку ко всем ее детям приставлена охрана.