Стали известны подробности выхода нового «Гарри Поттера»

Оператор сериала по "Гарри Поттеру" Адриано Голдман сообщил, что в первом сезоне шоу будет восемь серий. Его слова передает издание Forbes в Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бразильский оператор рассказал, что сам он снимает четыре эпизода из восьми: две первые серии и две последние. Всего в работе над новой экранизацией культовой серии книг о юном волшебнике работает трое операторов-постановщиков.

Адриано также заявил, что режиссеру Марку Майлоду понравились его работы, особенно видение цвета. "У меня особые отношения с цветом. Думаю, сериал должен быть более ярким с визуальной точки зрения", - признался он.