Наоми Кэмпбелл показала редкое архивное фото с Клаудией Шиффер

Наоми Кэмпбелл поздравила коллегу, супермодель Клаудию Шиффер с днем рождения. В понедельник, 25 августа, модель отпраздновала 55-летие. На архивном фото модели позировали в красной и белой футболках и брюках. Волосы им выпрямили и сделали вечерний макияж.
В конце апреля Наоми Кэмпбелл улетела отдыхать на Мальдивы вместе с детьми и мультимиллионером Мохаммедом Аль Турки. Модель показала несколько фото, позируя на яхте и в море. Она также добавила несколько снимков с 38-летним бойфрендом и детьми.
