Николь Кидман подала заявление на развод

Голливудская актриса Николь Кидман решила развестись с певцом Китом Урбаном после 19 лет брака.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с музыкантом. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана. Сами знаменитости пока не комментировали информацию.

О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом. Позже источник Daily Mail рассказал, что звезды разошлись из-за отсутствия близости и плотных графиков.

"Кит никогда не видится с Николь: либо она снимается, либо он в туре. Между ними была любвь, и они, возможно, все-таки не разведутся. Они вместе уже несколько десятилетий, так что есть вероятность примирения. Однако в том виде, в котором они сейчас находятся, они не пара", - заявил собеседник таблоида.

С 2005 года Кидман состояла в отношениях с австралийским певцом Китом Урбаном. У них есть двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 14-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.