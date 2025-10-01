Кит Урбан закрутил новый роман после разрыва с Николь Кидман

Певец Кит Урбан нашел новую возлюбленную после расставания с актрисой Николь Кидман. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Все признаки указывают на то, что Кит встречается с другой женщиной. Скажем так, Николь не спорит с этим, но все равно она в шоке", - заявил собеседник таблоида.

Пока неясно, начал Кит Урбан встречаться с новой возлюбленной до или после расставания с Николь Кидман, которое произошло в июне. При этом жители города Нэшвилл, где проживали звезды, сплетничают о возможной неверности со стороны певца. Сами артисты никак не реагируют на слухи.

30 сентября Николь Кидман подала заявление о расторжении брака с Китом Урбаном. Актриса указала в документах, что причиной развода являются непреодолимые разногласия. При этом инсайдер таблоида Daily Mail считает, что пара разошлась из-за новой возлюбленной Кита Урбана.

О расставании знаменитостей стало известно 29 сентября. Издание TMZ сообщило, что пара живет раздельно с начала лета, а на Кидман легли заботы о двух детях, пока Урбана нет рядом.

С 2005 года актриса состояла в отношениях с австралийским певцом. У них есть двое общих детей: помимо Сандей Роуз, они воспитывают 14-летнюю Фэйт Маргарет. Супруги не скрывают, что девочек выносили суррогатные матери.